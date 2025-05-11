Американские ученые выяснили, что визуально зафиксирована лишь ничтожная доля морского дна. Большая часть глубин по-прежнему недоступна даже для современной техники.

Пока в телескопы наблюдают за Марсом, в глубинах под водой лежит почти неизведанный мир. И дело не в недостатке интереса, а в технических ограничениях.

Ученые из США собрали и проанализировали данные более чем 43 тысяч глубоководных погружений, начиная с 1958 года. Выяснилось, что визуально обследовано лишь 0,001% морского дна — меньше, чем десятая часть территории Бельгии. При средней глубине океана в 3,7 километра техника редко достигает нужных отметок, а оборудование, способное погружаться так глубоко, есть у единиц.

На современных картах отображено около 26% подводного рельефа, однако это — результат дистанционного сканирования. По мнению исследователей, такие карты дают лишь общее представление и не заменяют живого наблюдения. Это сопоставимо с попыткой изучать лес, глядя только на спутниковые фото.

Океанологи подчеркивают: дно скрывает огромные экосистемы. По расчетам, в его толще могут обитать до миллиона видов животных, при этом две трети из них остаются неизвестными. Большинство экспедиций в последние годы проводят только три страны — США, Япония и Новая Зеландия.

Исследование подводного мира требует не только ресурсов, но и объединенных усилий разных государств. Пока же океан — в прямом смысле — остается вне поля зрения науки.