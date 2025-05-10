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Финансовый эксперт Алена Никитина раскрыла лучший способ накопить на образование ребенка
Финансовый консультант Алена Никитина объяснила оптимальные способы накопления на обучение детей. Эксперт рекомендует начинать откладывать сразу после рождения ребенка.

Копить на образование детей лучше начинать с пеленок – так советует финансовый консультант Алена Никитина. Чем раньше стартуете, тем меньше придется ужимать бюджет потом.

Банковский вклад – проверенный вариант. Но не простой, а с хитринкой: выбирайте депозит с возможностью пополнять и частично снимать деньги. Проценты капают, а вы в любой момент можете забрать часть, если срочно понадобится.

Главный лайфхак – автоматизируйте процесс. Настройте перевод на вклад сразу после зарплаты, пока деньги не "разбежались" на повседневные нужды. Многие честно планируют откладывать, но потом находятся "важные" траты.

Если вдруг получилось скопить крупную сумму – откройте второй вклад без права снятия. Там деньги будут работать на вас под больший процент.

Перед тем как начать, прикиньте:

  • Сколько лет осталось до поступления.
  • Какую сумму сможете откладывать без фанатизма.
  • Что важнее – учеба ребенка или, например, ипотека.

Главное – не пытаться откладывать "что останется". В конце месяца обычно ничего не остается. Лучше сразу отложите посильную сумму – хоть 3-5% от дохода.

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#банковские вклады #накопления #семейный бюджет #образование детей #финансовое планирование
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