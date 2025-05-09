Toyota ожидает резкого падения прибыли в новом финансовом году. Основные причины - американские пошлины и рост курса иены.

На днях из штаб-квартиры Toyota пришли тревожные новости. Финансовый прогноз компании на следующий год напоминает сводку с поля боя: падение операционной прибыли на 20%, чистой — на целых 35%. Виной всему — двойной удар: американские пошлины и неожиданно окрепшая иена.

Что происходит?

Американские пошлины уже съели $1.2 млрд прибыли только за апрель-май. Курс иены грозит убытками в $5.1 млрд. Дорогие материалы добавят еще $2.4 млрд расходов.

При этом в Toyota честно признаются: предсказать дальнейшие действия Вашингтона невозможно. "Правила игры меняются еженедельно", — констатируют в компании, но обещают не перекладывать расходы на покупателей.

Пока финансисты рисуют мрачные прогнозы, отдел продаж рапортует о росте: +8.8% в Северной Америке!Toyota планирует реализовать там почти 3 миллиона машин.

Разработана следующая стратегия выживания:

Не поднимать цены (пока).

Перенаправлять часть поставок в другие страны.

Ждать, когда политическая буря утихнет.

Ситуация напоминает 2011 год, когда цунами и ядерная авария поставили Toyota на грань кризиса. Тогда компания выкарабкалась. Сейчас испытание другое — торговая война и валютные качели. Получится ли снова?