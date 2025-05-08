Инсайдеры сообщают о новом дисплее Samsung для складного iPhone. Новая панель будет тоньше и прочнее существующих аналогов.

В южнокорейском блоге Naver появилась информация о возможных характеристиках складного iPhone. Пользователь yeux1122, известный своими утечками о продуктах Apple, поделился деталями о новом типе дисплея.

Согласно утечке, Apple может оснастить свой первый складной смартфон эксклюзивной дисплейной панелью от Samsung. Источник утверждает, что эта технология ранее не использовалась в других складных устройствах.

Инсайдер сообщает, что новый дисплей будет на 19% тоньше текущих моделей Samsung Galaxy Z Fold за счет интеграции сенсорного слоя непосредственно в OLED-матрицу. Однако стоит отметить, что Apple официально не подтверждала эту информацию.

Аналитик Минг-Чи Куо ранее предполагал, что складной iPhone может получить 7,8-дюймовый внутренний экран и 5,5-дюймовый внешний дисплей. По его оценкам, толщина устройства в разложенном состоянии составит около 4,5 мм.

В утечке также упоминается, что Samsung разрабатывает аналогичную технологию для своего Galaxy Z Fold 7. Это может свидетельствовать о тесном сотрудничестве компаний, хотя официальных подтверждений этому нет.

Важно понимать, что все эти данные основаны на слухах и неподтвержденных источниках. Apple традиционно не комментирует информацию о будущих продуктах до официального анонса.

По предварительным (и неподтвержденным) оценкам, складной iPhone может появиться в 2026 году с ценником от 2000 долларов. Но до официального анонса все эти данные следует воспринимать как слухи.