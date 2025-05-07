Регулярные денежные переводы между физическими лицами могут привлечь внимание налоговых органов. Для защиты от претензий эксперты рекомендуют оформлять договоры займа или дарения.

Безвозмездные переводы между физическими лицами разрешены законом, но в некоторых случаях налоговые органы могут расценить их как доход. Эксперты объяснили, какие ситуации требуют особого внимания.

По информации экономиста Бориса Фролова, налоговые органы могут проявить интерес к систематическим переводам от одного лица, особенно если суммы превышают обычные доходы получателя. В таких случаях налоговая вправе запросить у банка информацию об операциях.

При проверке могут доначислить НДФЛ, если переводы признают доходом. Примером могут служить ситуации, когда деньги поступают за оказание услуг без оформления договора, например за ремонт или аренду жилья.

Для защиты от претензий специалисты советуют оформлять договоры займа или дарения, особенно при крупных суммах. Отсутствие документов усложняет доказательство безвозмездного характера перевода.

Банки анализируют операции клиентов по нескольким параметрам: суммам, частоте, получателям и назначению платежей. Это стандартная практика для выявления подозрительных операций, поясняет аналитик Эряния Бочкина. Однако разовые переводы между знакомыми обычно не вызывают вопросов.