Бразилия планирует заключить с Россией соглашения о совместной разработке урановых месторождений и производстве удобрений. Переговоры пройдут во время визита президента Лулы да Силвы в Москву 8 мая.

Во время предстоящего визита в Москву бразильский президент Лула да Силва подпишет с Россией ряд важных соглашений. Основные договоренности касаются совместной разработки урановых месторождений и сотрудничества в энергетической сфере.

Бразильская делегация предложит создать совместное предприятие для разведки и разработки урановых месторождений. С российской стороны в проекте будет участвовать Tenex (дочерняя компания Росатома), с бразильской – корпорация Núcleo Brasil.

Параллельно стороны обсудят сотрудничество в газовой отрасли. "Новатэк", крупнейший независимый производитель газа в России, изучит возможности инвестиций в бразильскую СПГ-инфраструктуру. Речь идет о строительстве терминалов и термоэлектростанций.

Еще одно направление переговоров - создание совместных предприятий по производству удобрений в Бразилии. Стороны также планируют расширить взаимодействие в горнодобывающей промышленности и энергетике.

Визит бразильского президента в Москву состоится 8 мая. Переговоры с Владимиром Путиным должны заложить основу для долгосрочного сотрудничества двух стран в ключевых отраслях экономики.