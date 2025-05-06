Московские власти выдали 143 разрешения на строительство объектов различного назначения. В перечне – жилые комплексы, школы, бизнес-центры и промышленные здания.

Столичные регулирующие органы утвердили масштабную программу строительства на 2025 год. В списке объектов – как жилые комплексы, так и социально значимые учреждения.

С начала 2025 года Мосгосстройнадзор выдал 143 разрешения на возведение и реконструкцию зданий. Из них 101 проект реализуют частные застройщики, остальные 42 финансирует городской бюджет.

В образовательной сфере планируют построить 8 новых школ и детских садов. Для делового сектора предусмотрено 9 бизнес-центров общей площадью 285 тыс. кв. м. Среди культурных объектов – музейный комплекс с концертным залом в Басманном районе.

Промышленный сектор получит 315 тыс. кв. м новых площадей, включая:

швейное производство на Алтуфьевском шоссе,

технопарк корпорации "Ростех" в Войковском районе.

Жилищное строительство ведется по двум направлениям:

10 домов в рамках программы реновации (распределены по 5 округам),

16 новостроек по договорам долевого участия.

Крупнейшие застройщики – Level Group (120,6 тыс. кв. м), ГК "ПИК" (108,4 тыс. кв. м) и MR Group (78,9 тыс. кв. м). Особенностью года станет рекордное количество небоскребов – 96 зданий высотой более 100 метров.

Инфраструктурные проекты включают медицинские учреждения и спортивные объекты суммарной площадью 320 тыс. кв. м. Все новые здания должны соответствовать современным градостроительным стандартам столицы.