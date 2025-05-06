Бразильская футбольная конфедерация рассмотрела предложение РФС о проведении товарищеского матча. Возможные даты игры - октябрь или ноябрь 2025 года.

Футбольные сборные России и Бразилии могут встретиться на поле в следующем году. Бразильская конфедерация футбола подтвердила переговоры о возможной организации товарищеского матча.

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) официально ответила на запрос Российского футбольного союза о проведении товарищеской встречи. В письме, опубликованном журналистом Band Галвао Буэно, указаны возможные даты для матча – с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября 2025 года.

В CBF подчеркнули важность сотрудничества с РФС для развития мирового футбола. Однако представители бразильской сборной пока не подтвердили информацию о возможной игре. Тренер вратарей Клаудио Таффарел отметил, что сейчас команда сосредоточена на поиске нового главного тренера перед отборочными матчами чемпионата мира.

Основным препятствием для организации встречи может стать финансовая сторона вопроса. По данным Sport Baza, расходы на приезд бразильской команды превысят 1,5 млн евро. Переговоры о матче ведутся с лета 2023 года, когда генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов впервые озвучил эту идею.

Российская сборная с февраля 2022 года не участвует в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, и возможная встреча с Бразилией стала бы важным событием в этом календаре.