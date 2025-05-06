Американский рынок импорта автомобилей столкнулся с угрозой потерь в $150 млрд из-за нового портового сбора. Меры затронут суда иностранного производства, заходящие в порты США.

Как теперь выясняется, планируемое введение США дополнительного портового сбора создает серьезные риски для автомобильного импорта страны. По оценкам западных экспертов, новые меры могут привести к значительным финансовым потерям и нарушению логистических цепочек.

Финансовые последствия нового портового сбора для американского авторынка могут достичь $150 млрд, сообщает Financial Times. Решение о взимании дополнительной платы с иностранных судов, принятое в апреле, вызвало обеспокоенность среди судоходных компаний Европы, Японии и Южной Кореи.

Особенность нового регулирования предусматривает плату в размере $150 за каждое перевозимое транспортное средство. Для крупного судна, способного перевозить до 8 тысяч автомобилей, это означает дополнительные расходы в $1,2 млн за рейс. По данным Всемирного совета по судоходству, такие затраты неизбежно отразятся на конечной стоимости автомобилей для потребителей.

Судоходная отрасль в 2024 году установила рекорд, перевезя 29 млн автомобилей, из которых 4,6 млн направились в США. Глобальный оборот морских автоперевозок составил около $600 млрд при участии 836 специализированных судов.

Особое беспокойство у участников рынка вызывает поэтапное увеличение ставок. Для судов китайского производства, принадлежащих китайским компаниям, первоначальный сбор составит $50 за нетто-регистровую тонну с ежегодным повышением до $140 к 2028 году. Для судов китайского производства, принадлежащих другим странам, предусмотрена альтернативная система расчета - $18 за тонну или $120 за контейнер с аналогичным ежегодным ростом.

Зарубежные отраслевые эксперты предупреждают, что новые меры могут привести к временной остановке производства, задержкам в поставках комплектующих и общему росту неопределенности на рынке. Конечные потребители, вероятно, столкнутся с повышением цен на импортные автомобили.