Устройство NanoFLUID работает без батареек и чипов, используя нанотехнологии для ускоренной транспортировки препаратов.

Совместная группа ученых из Университета Бэйхан и Пекинского университета представила инновационную систему адресной доставки лекарств. Тонкий электронный пластырь NanoFLUID крепится к органу и обеспечивает контролируемую подачу препаратов.

Новая разработка решает ключевую проблему традиционных методов доставки лекарств, когда большая часть препарата рассеивается по организму, не достигая цели. NanoFLUID представляет собой мягкую наножидкостную систему, которая преодолевает клеточные мембраны и точно транспортирует молекулы лекарств.

Устройство сочетает гибкую электронику и микро-нанотехнологии. Оно создает сверхвысокое электрическое поле в нанопорах, что ускоряет доставку лекарств в 100 000 раз по сравнению с обычной диффузией. При этом система работает при низком напряжении, обеспечивая безопасность для клеток.

Ученые протестировали пластырь NanoFLUID в нескольких сценариях in vivo, в том числе для лечения опухолей груди и острого повреждения печени, а также для моделирования развития опухоли. Они подтвердили его эффективность, безопасность и контролируемость для доставки к органам.