Бразильские правоохранительные органы раскрыли планы теракта на бесплатном концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро. Группировка вербовала подростков для атак с использованием взрывчатки.

Зарубежные СМИ сообщают, что за день до грандиозного выступления американской певицы Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро полиция Бразилии раскрыла планы теракта. Преступная группа вербовала подростков для осуществления атаки.

Бразильские спецслужбы в сотрудничестве с Министерством юстиции выявили организованную группу, планировавшую теракт во время концерта, который собрал около 2 миллионов зрителей. Злоумышленники маскировались под фанатов певицы, используя символику ее официального фан-клуба "Маленькие монстры".





По данным расследования, группа создала в интернете закрытые сообщества, где вербовала несовершеннолетних, используя специальный код и экстремистскую символику. Они планировали скоординированную атаку с применением самодельных взрывчатых веществ и зажигательных смесей.

Полиция арестовала предполагаемого лидера группировки в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где у него обнаружили нелегальное оружие. Были проведены обыски в четырёх штатах Бразилии, включая Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.





Благодаря своевременным действиям правоохранителей концерт Леди Гаги прошел без происшествий. Организаторы усилили меры безопасности после получения информации о возможной угрозе. Это выступление стало одним из самых массовых в истории Южной Америки.