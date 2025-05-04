Россия готовится к масштабному пересчету ВВП и других макроэкономических показателей в соответствии с новыми международными стандартами. Изменения затронут учет природных ресурсов и стоимости данных, что может значительно повлиять на сравнение экономик разных стран.

С 2025 года статистические службы большинства стран, включая Россию, начнут пересчитывать ключевые экономические показатели по обновленным методикам. Основные изменения коснутся учета истощения природных ресурсов и оценки стоимости данных. Эти корректировки могут существенно изменить представление о размере и структуре экономик, но одновременно затруднят их сопоставление между странами.

Зачем меняют методику расчета? Национальные счета, включая ВВП, — это не просто сухие цифры. Они влияют на политические решения, инвестиционные стратегии и даже общественные настроения. Методики их расчета постоянно обновляются, чтобы точнее отражать реальность. Например, с 1930-х годов в ВВП стали включать «виртуальную» арендную плату для владельцев жилья — иначе сравнение экономик стран с разной структурой жилого фонда теряло смысл.

Сейчас на очереди два ключевых изменения:

Учет истощения природных ресурсов — их добыча больше не будет считаться чистым приростом богатства.

Оценка данных как инвестиций — информация, созданная для внутреннего использования, получит денежное выражение.

Эти правки могут изменить экономическую картину мира. Например, Монголия в 2010-х годах показывала рост ВВП за счет экспорта угля и меди, но ее реальное богатство сокращалось из-за истощения месторождений. Новая методика учтет такие потери.

По оценкам АКРА, для России пересчет означает два основных эффекта:

1. Чистый внутренний продукт (ЧВП) снизится на 6% из-за учета истощения нефти, газа и других ресурсов. Для сырьевых стран вроде Восточного Тимора падение может достичь 46%, тогда как у некоторых европейских государств разницы не будет вообще.

2. ВВП, наоборот, вырастет примерно на 2% за счет включения в расчет стоимости данных. Это касается информации, которую компании и госорганы собирают для себя — например, базы клиентов или аналитические отчеты.

Проблема в том, что точно оценить вклад данных почти невозможно. Их стоимость будут вычислять через трудозатраты, но как отделить работу с информацией от других задач? Пока ни одна страна не готова дать точный ответ.

Почему сравнения станут менее надежными? Разные государства внедрят новые правила в разное время и с разной точностью. Например:

Островные страны, не добывающие ресурсы, почти не заметят изменений.

Германия или Швеция, где велика доля «цифровой» экономики, могут недооценить стоимость данных из-за сложности расчетов.

Россия окажется где-то посередине: ее ВВП скорректируют и вверх (за данные), и вниз (за ресурсы).

Погрешность в 1-2% ВВП — это десятки миллиардов долларов. Для инвесторов и политиков такие расхождения могут стать серьезной проблемой.

Переход на новые стандарты займет годы. Пока статистики ищут способы измерить «неосязаемое» — например, накопленную стоимость данных за десятилетия. По предварительным оценкам, для России она может достичь 10% ВВП. Но пока все расчеты — лишь приблизительные гипотезы.

Одно ясно точно: после 2025 года сравнивать экономики разных стран станет сложнее. Прежние цифры потеряют актуальность, а новые еще долго будут вызывать вопросы.