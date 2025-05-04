Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Миллиардер Баффетт назвал тарифную политику Трампа «большой ошибкой»
Уоррен Баффетт назвал введение импортных пошлин при Трампе «большой ошибкой». По его мнению, торговая политика США должна способствовать глобальному процветанию, а не конфронтации.

Известный инвестор Уоррен Баффетт резко раскритиковал торговую политику администрации Дональда Трампа. На ежегодной встрече с акционерами Berkshire Hathaway он назвал импортные пошлины «большой ошибкой».  

Баффетт, занимающий пятое место в списке Forbes с состоянием $168,2 млрд, заявил, что пошлины — это «акт войны». «Торговля не должна быть оружием», — подчеркнул он.  

По мнению миллиардера, процветание США зависит от глобального экономического роста. «Чем богаче становится мир, тем лучше для Америки», — сказал Баффетт. Он предупредил, что протекционизм может иметь долгосрочные негативные последствия для страны.  

Критику поддержали другие влиятельные бизнесмены. Илон Маск, Кен Лангон (Home Depot) и Джейми Даймон (JPMorgan Chase) также выступили против тарифов.  

Решение Трампа уже отразилось на мировой экономике:  

  • ВТО ухудшила прогноз по глобальной торговле,  
  • аналитики предрекают замедление роста ВВП США,
  • компании просят администрацию смягчить тарифную политику.  

Баффетт призвал США сосредоточиться на том, что они «делают лучше всего», вместо ограничения международной торговли. По его словам, такая стратегия принесет больше пользы и американцам, и их партнерам.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#экономика #дональд трамп #торговые пошлины #berkshire hathaway #уоррен баффетт
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
4
На когда-то спорном острове между Россией и Китаем стартовало строительство дороги
+
Стали известны характеристик чипсета OnePlus Nord 5
1
Xiaomi готовит премиальный смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом XRing
+
После рейдов на майнинг-фермы энергопотребление в Кувейте упало на 55%
+
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
ASUS представила игровой ПК TUF Gaming T500 с мощной начинкой и дизайном в стиле меха
3
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
+
Garmin может добавить поддержку LTE в серию Fenix 8 и другие флагманские умные часы
+
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
10
Intel анонсирует игровой комплект для процессоров Core Ultra и Core 14-го поколения
+
Появились первые обзоры премиальной ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC с испарительной камерой
+
АвтоВАЗ подтвердил возможность заказа автомобилей Lada в базовой комплектации по РРЦ
2
Глава Epic Games Тим Суини сообщил, что движок Unreal Engine 6 может появиться в ближайшие 2-3 года
7
Новая версия Anker Solix Solarbank 3 Pro предлагает увеличенную мощность и расширенные возможности
+
One UI 7 уменьшает автономность Samsung Galaxy S24 и Fold 6
1
Вышла OpenBSD 7.7 с улучшенной гибернацией и поддержкой свежих процессоров AMD и Intel
+
Oppo Reno 14 на Dimensity 8400 до 62 % быстрее своего предшественника в тесте Geekbench
+
Half-Life 3 активно тестируется - сообщает инсайдер Тайлер МакВикер
+
AMD Ryzen AI 3000 Strix Point заменят Ryzen 8000G
+

Популярные статьи

"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
2
Американский танк M6 - тяжеловес, опередивший время
11
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
13
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
6
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
106
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
3
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
9
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
2
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
5
Как Microsoft прячет проблемы Xbox за красивыми цифрами в финансовом отчете (итоги 2025)
+

Сейчас обсуждают

666MAXIMUS999
09:04
Хоть кто то адекватный. Китай это 2 млрд. собственный рынок, они могут производить сколько угодно и чего угодно внутренний рынок всё поглотит. А так же Китай шикарно торгует с Пакистаном, Индией, и вс...
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
Стиви Швондер
09:03
Для быстрой переброски вооружения и личного состава железная дорога необходима. Пусть нервничают. Вошли в НАТО - теперь живите под постоянной угрозой уничтожения
Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
AndreySE-VL
09:03
Почему то вспомнился отличный фильм - "Войны.Пентагона" выпуска 1998 г. Ничего не изменилось ))
Военные США отказались от легкого танка M10 Booker из-за веса и бесполезности
Владислав Греков
09:00
Зачем "аквариум" ставить на пол? Такие ПК на столе должны стоять. И в чем твоя претензия с не продуваемостью. Вертикальный продув отличная рабочая схема
Montech представила серию корпусов HS01 и HS02 с уникальной конструкцией
Алексей Сафронов
09:00
Ух блин... нафиг OTG переходник, разогрею паяльник.
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
corsi
08:16
Как эти защеканы Крым собираются военным путем вернуть?
FT: США должны признать Крым российским для обеспечения надёжного мирного соглашения
Владимир
07:57
Зато прибавляет возможность устройства на работу. Без бумашки ты какашка, есть такая фраза. Без вышки тебя не возьмут на высокооплачиваемые должности и будешь ты вечно пиццей и бургерами торговать.
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
EXPrompt
07:49
Даром она не нужна.. все что выше 250ватт тдп уже по сути пооблемная вещь в использовании..
Японские магазины мешают туристам покупать видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080
3wd
07:46
Я тоже скучаю по gnome 2) Но я заметил, что сейчас новые пользователи лет ~20 обычно не имеют большого опыта работы в какой-либо ос (видимо это связано с тем, что сейчас мобилки куда популярнее у моло...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
john wang
07:40
Для того что а)всякие сессионки давно уже такие и больше фпсы выдают даже на среднебюджетных картах, б)Куртка дегенератор кадров кому принес на лопате в этом году? В том же киберпранке в 4к если не ст...
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем