Известный инвестор Уоррен Баффетт резко раскритиковал торговую политику администрации Дональда Трампа. На ежегодной встрече с акционерами Berkshire Hathaway он назвал импортные пошлины «большой ошибкой».
Баффетт, занимающий пятое место в списке Forbes с состоянием $168,2 млрд, заявил, что пошлины — это «акт войны». «Торговля не должна быть оружием», — подчеркнул он.
По мнению миллиардера, процветание США зависит от глобального экономического роста. «Чем богаче становится мир, тем лучше для Америки», — сказал Баффетт. Он предупредил, что протекционизм может иметь долгосрочные негативные последствия для страны.
Критику поддержали другие влиятельные бизнесмены. Илон Маск, Кен Лангон (Home Depot) и Джейми Даймон (JPMorgan Chase) также выступили против тарифов.
Решение Трампа уже отразилось на мировой экономике:
- ВТО ухудшила прогноз по глобальной торговле,
- аналитики предрекают замедление роста ВВП США,
- компании просят администрацию смягчить тарифную политику.
Баффетт призвал США сосредоточиться на том, что они «делают лучше всего», вместо ограничения международной торговли. По его словам, такая стратегия принесет больше пользы и американцам, и их партнерам.