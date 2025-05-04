Уоррен Баффетт назвал введение импортных пошлин при Трампе «большой ошибкой». По его мнению, торговая политика США должна способствовать глобальному процветанию, а не конфронтации.

Известный инвестор Уоррен Баффетт резко раскритиковал торговую политику администрации Дональда Трампа. На ежегодной встрече с акционерами Berkshire Hathaway он назвал импортные пошлины «большой ошибкой».

Баффетт, занимающий пятое место в списке Forbes с состоянием $168,2 млрд, заявил, что пошлины — это «акт войны». «Торговля не должна быть оружием», — подчеркнул он.

По мнению миллиардера, процветание США зависит от глобального экономического роста. «Чем богаче становится мир, тем лучше для Америки», — сказал Баффетт. Он предупредил, что протекционизм может иметь долгосрочные негативные последствия для страны.

Критику поддержали другие влиятельные бизнесмены. Илон Маск, Кен Лангон (Home Depot) и Джейми Даймон (JPMorgan Chase) также выступили против тарифов.

Решение Трампа уже отразилось на мировой экономике:

ВТО ухудшила прогноз по глобальной торговле,

аналитики предрекают замедление роста ВВП США,

компании просят администрацию смягчить тарифную политику.

Баффетт призвал США сосредоточиться на том, что они «делают лучше всего», вместо ограничения международной торговли. По его словам, такая стратегия принесет больше пользы и американцам, и их партнерам.