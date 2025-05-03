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В России появился кроссовер Volkswagen Tacqua по цене LADA Vesta
В России начали продавать Volkswagen Tacqua — компактный кроссовер с ценником от 1,9 млн рублей.

На российском авторынке появился новый игрок в сегменте доступных кроссоверов. Volkswagen Tacqua, ранее не представленный официально, теперь ввозится в страну по схеме параллельного импорта.

Цены на Tacqua начинаются от 1,9 млн рублей за базовую комплектацию Joy Smart. За эти деньги покупатель получает:  

- 1,5-литровый двигатель (113 л.с.) с 6-ступенчатым автоматом,  

- передний привод,  

- цифровую приборную панель,  

- мультимедийную систему с сенсорным экраном,  

- светодиодную оптику.  

Для сравнения: LADA Vesta в топовой версии Techno стоит от 1,96 млн рублей, а кросс-универсал SW Cross — от 2,2 млн рублей.  

В разных городах цены на Tacqua отличаются:  

- Владивосток: от 1,9 млн рублей (под заказ),  

- Краснодар: 2,14-2,35 млн рублей,  

- Челябинск: 2,36 млн рублей,  

- Волгоград: до 2,99 млн рублей.

Габариты модели скромнее, чем у популярных Volkswagen Taos или Skoda Karoq:  

- Длина: 4108 мм.  

- Колесная база: 2551 мм.  

- Багажник: 367 л (до 1192 л со сложенными сиденьями).  

Tacqua позиционируется как городской кроссовер с немецкой надежностью по доступной цене.

Пока автомобиль доступен не во всех регионах, но спрос на доступные иномарки может стимулировать дилеров расширять географию поставок.

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#цены #volkswagen #кроссовер #lada vesta #авторынок #tacqua
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