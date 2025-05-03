На российском авторынке появился новый игрок в сегменте доступных кроссоверов. Volkswagen Tacqua, ранее не представленный официально, теперь ввозится в страну по схеме параллельного импорта.
Цены на Tacqua начинаются от 1,9 млн рублей за базовую комплектацию Joy Smart. За эти деньги покупатель получает:
- 1,5-литровый двигатель (113 л.с.) с 6-ступенчатым автоматом,
- передний привод,
- цифровую приборную панель,
- мультимедийную систему с сенсорным экраном,
- светодиодную оптику.
Для сравнения: LADA Vesta в топовой версии Techno стоит от 1,96 млн рублей, а кросс-универсал SW Cross — от 2,2 млн рублей.
В разных городах цены на Tacqua отличаются:
- Владивосток: от 1,9 млн рублей (под заказ),
- Краснодар: 2,14-2,35 млн рублей,
- Челябинск: 2,36 млн рублей,
- Волгоград: до 2,99 млн рублей.
Габариты модели скромнее, чем у популярных Volkswagen Taos или Skoda Karoq:
- Длина: 4108 мм.
- Колесная база: 2551 мм.
- Багажник: 367 л (до 1192 л со сложенными сиденьями).
Tacqua позиционируется как городской кроссовер с немецкой надежностью по доступной цене.
Пока автомобиль доступен не во всех регионах, но спрос на доступные иномарки может стимулировать дилеров расширять географию поставок.