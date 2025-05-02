Китайская плотина "Три ущелья" незначительно изменила вращение Земли. По данным НАСА, водохранилище увеличило продолжительность суток на 0,06 микросекунды.

Ученые НАСА зафиксировали влияние китайской плотины "Три ущелья" на вращение Земли. Массивное водохранилище гидроэлектростанции изменило распределение массы планеты.

Сотрудники из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА подтвердили, что водохранилище плотины "Три ущелья" объемом 40 кубических километров воды повлияло на вращение Земли. Доктор Бенджамин Фонг Чао объяснил: "Всякий раз, когда вы перемещаете массу, вы меняете вращение Земли. Эффект очень невелик, но измерим".

По данным ученых, это привело к увеличению продолжительности суток на 0,06 микросекунды. "Для справки: это составляет чуть больше 3 дней за весь возраст Вселенной", - уточнил доктор Чао. Также было зафиксировано смещение земной оси примерно на 2 сантиметра. Эти изменения незначительны, но современные приборы могут их обнаружить.

Плотина длиной 2335 метров и высотой 185 метров, построенная в 2012 году, остается крупнейшей гидроэлектростанцией мира. Ее мощность составляет 22 500 мегаватт, что эквивалентно выработке 15 ядерных реакторов.

Несмотря на минимальное влияние на вращение планеты, станция играет важную роль в энергосистеме Китая, помогая сократить использование угля и уменьшить выбросы углекислого газа.