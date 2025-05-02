Женщина, родившаяся в 1909 году, ведет активный образ жизни и делится секретами долголетия.

30 апреля, не дожив месяц до 117-летия, скончалась бразильянка Ина Канабарро Лукас, считавшаяся самым возрастным жителем планеты. Теперь стало известно имя человека, к которому перешло это звание. Им оказалась 115-летняя жительница графства Суррей (Великобритания) Этель Катерхэм.

Этель Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в английской деревне Шиптон-Беллинджер. Она стала вторым ребенком в многодетной семье, где почти все отличались крепким здоровьем — ее старшая сестра Глэдис прожила 104 года.

В юности Этель любила приключения. В 18 лет она отправилась в трехнедельное морское путешествие одна, а позже переехала в Индию, где работала няней. Там же она познакомилась с будущим мужем — офицером британской армии Норманом Катерхэмом. Их свадьба прошла в знаменитом Солсберийском соборе в 1933 году.

Семейная пара много путешествовала по миру. В Гонконге Этель организовала детский сад, где учила детей английскому языку и ремеслам. Позже супруги вернулись в Великобританию, где у них родились две дочери.

Жизнь приготовила Этель и тяжелые испытания. Она пережила мужа, скончавшегося в 1976 году, а затем обеих дочерей. Сегодня у нее остались три внучки и пять правнуков, которые регулярно навещают бабушку в доме престарелых.

Несмотря на возраст, Этель сохраняет бодрость духа. Она любит слушать классическую музыку, наблюдать за птицами в саду, названном в её честь, и дает советы тем, кто мечтает о долгой жизни: "Говорите «да» новым возможностям, потому что вы никогда не знаете, к чему это приведет", — говорит долгожительница.

Этель Катерхэм стала самым молодым обладателем титула старейшего человека за последние 12 лет. Специалисты по геронтологии продолжают изучать феномен ее долголетия, отмечая хорошую наследственность и активный образ жизни.