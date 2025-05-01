BMW анонсировала выход нового поколения M3 в течение двух лет. Модель будет доступна как с электрической силовой установкой, так и с обновленным бензиновым двигателем.

Немецкий автопроизводитель BMW подтвердил планы по выпуску нового поколения спортивного седана M3. Главной особенностью станет одновременное предложение электрической и традиционной версий модели.

Глава подразделения Neue Klasse доктор Майк Райхельт сообщил, что следующая M3 сохранит двигатель внутреннего сгорания для традиционных поклонников марки. Инженеры разработали новый тип шестицилиндрового мотора, хотя подробности пока не раскрывают. Параллельно компания представит полностью электрическую версию iM3, которая может превзойти бензиновый вариант по динамическим характеристикам.

Обе версии получат идентичный дизайн и цифровые функции. Основной акцент разработчики сделали на управляемости, а не на показателях разгона. Ключевым нововведением станет система Heart of Joy – блок управления, координирующий работу трансмиссии, тормозов и рулевого управления. Производитель утверждает, что она обрабатывает данные в 10 раз быстрее предыдущих систем.

Новая электроника позволит точнее контролировать автомобиль в поворотах и сократить использование тормозов благодаря эффективной рекуперации энергии. По заявлениям BMW, это повысит общую эффективность на 25%. Первые экземпляры нового поколения M3 появятся у дилеров в течение двух лет.