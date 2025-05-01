Мспанский бизнес заинтересован в возвращении в Россию, считает профессор Мадридского университета.

Испанские бизнесмены начинают проявлять желание вернуться на российский рынок. Это мнение высказал профессор Мадридского университета Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага.

В интервью РИА Новости де Кастро отметил, что предприниматели из Испании уже пытаются наладить контакты с российскими коллегами. Он уверен, что после урегулирования украинского конфликта появится возможность для восстановления деловых связей.

Экономист выразил надежду на то, что конфликт на Украине разрешится, а это откроет двери для испанского бизнеса. Он добавил, что обсуждение последствий конфликта и ущерба, нанесенного России, станет важной частью этого процесса. По его словам, необходимо будет постепенно восстанавливать отношения, учитывая все сложности, возникшие в результате текущей ситуации.

Де Кастро подчеркнул, что успешное возвращение бизнеса в Россию зависит от улучшения политической обстановки и налаживания диалога между сторонами. Испанские предприниматели готовы к обсуждению и поиску путей для восстановления взаимовыгодных отношений.