Армия США начала крупнейшую реформу со времен холодной войны, пересматривая структуру вооружений с учетом опыта, извлеченного из военного конфликта на Украине. Основные изменения включают массовое внедрение дронов и отказ от устаревшей техники.

Конфликт на Украине заставил военных экспертов по всему миру пересмотреть подходы к ведению боевых действий. Армия США, проанализировав опыт этого вооруженного противостояния, начала масштабную реформу — первую за последние десятилетия. Основные изменения касаются увеличения роли беспилотников и отказа от устаревшей техники.

Американские военные решили оснастить каждое подразделение примерно тысячью дронов. Эти аппараты будут выполнять разные задачи: от разведки до атак и доставки грузов. Сейчас в подразделениях армии США обычно используют не больше дюжины беспилотников дальнего действия, но после реформы их количество резко возрастет.

Офицеры США консультировались с украинскими военными и подрядчиками, работавшими с ВСУ. Полковник Дональд Нил, командир 2-го кавалерийского полка, отметил, что армии нужно научиться не только применять дроны, но и противодействовать им. Реформа, названная «Инициатива по преобразованию армии», стала результатом более чем года испытаний. Учения проходили на базах в США и в немецком Хоэнфельсе — полигоне, где во времена холодной войны готовились к возможному столкновению с СССР. Во время февральских маневров выяснилось, что холод влияет на работу дронов: лед на винтах ускорял разрядку батарей.

Помимо беспилотников, армия США улучшает системы связи. Солдаты будут активнее использовать планшеты, смартфоны и интернет-технологии для координации на поле боя. Также военные закупают новые патрульные машины и вкладывают около $3 млрд в системы радиоэлектронной борьбы и перехвата дронов.

Чтобы высвободить средства, Пентагон сокращает устаревшую технику. Из эксплуатации уйдут вездеходы Humvee, боевые машины Joint Light Tactical Vehicle и легкие танки M10, которые оказались тяжелее и менее эффективными, чем ожидалось. Также армия США сократит парк вертолетов Apache и уменьшит число гражданских сотрудников.

Общая стоимость реформы оценивается в $36 млрд в ближайшие пять лет. Генерал Рэнди Джордж, начальник штаба сухопутных войск, заявил, что военные не просят дополнительного финансирования, а хотят эффективнее распоряжаться имеющимися ресурсами.

Первые изменения уже внедряются: три бригады (по 3–5 тыс. солдат каждая) получили новые беспилотные системы. Министр армии Дэниел Дрисколл поставил цель — завершить переоснащение всех подразделений в течение двух лет.