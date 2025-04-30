Оснащаться ими будет в первую очередь пехота

Китай ускоряет интеграцию беспилотников в пехотные подразделения, делая ставку на компактность и искусственный интеллект. Один из новейших образцов — дрон размером с термос весом менее килограмма. Его двухроторная конструкция позволяет переносить три гранаты, а встроенный нейропроцессор дает возможность одному оператору управлять целым роем таких аппаратов.

Необычная особенность — запуск из 35-мм гранатомета. Это решение ускоряет развертывание в бою и увеличивает радиус действия. После выстрела дрон раскрывает складные лопасти и начинает полет, передавая видео в реальном времени. Модульная конструкция позволяет менять полезную нагрузку: разведка, доставка боеприпасов или точечный удар.

Параллельно НОАК испытывает дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением. В отличие от радиоуправляемых аналогов, они не боятся глушения. Кабель толщиной 0,3 мм разматывается в полете, как у управляемых ракет, позволяя действовать на дистанции до 50 км. Производители уверяют, что даже резкие маневры не рвут связь — катушка автоматически регулирует натяжение.

В городских условиях китайские военные тестируют кустарные модификации гражданских дронов. Легкие аппараты, собранные в полевых мастерских, сбрасывают мины или микроракеты. Открытых данных о принятии таких систем на вооружение нет, но учения с их применением уже идут в приграничных районах.

Университетские разработки дополняют эту картину. Совместный проект шанхайских инженеров и оборонщиков — SKP-880FM — использует защищенные волоконно-оптические линии для работы в условиях радиоэлектронной борьбы. Первые испытания завершились в начале года.

Эксперты отмечают, что Китай не изобретает революционных технологий, но эффективно комбинирует доступные решения.