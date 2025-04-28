Qualcomm планирует представить новый топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 2 уже в сентябре. Первые флагманские смартфоны с этим процессором, включая модели Xiaomi, могут появиться в октябре.

Инсайдерская информация указывает на то, что Qualcomm ускорила разработку нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 2. В отличие от предыдущего поколения, представленного в конце октября, новый процессор может быть анонсирован уже в сентябре. Это изменение графика, вероятно, связано с желанием компании опередить конкурента — чипсет MediaTek Dimensity 9500.

Оба процессора будут производиться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC третьего поколения. В прошлом году MediaTek смог представить свой флагманский чип раньше Qualcomm, но теперь ситуация может измениться. По данным источника Digital Chat Station в Weibo, анонс Snapdragon 8 Elite Gen 2 запланирован на сентябрь, а первые смартфоны с этим чипом появятся уже в октябре.

Xiaomi традиционно входит в число главных партнеров Qualcomm, которые первыми получают новые процессоры. Китайский производитель, скорее всего, представит свои флагманские модели во время Snapdragon Summit в сентябре. Вместе с Xiaomi новые чипсеты получат и другие ведущие азиатские бренды.

Технические детали Snapdragon 8 Elite Gen 2 пока остаются нераскрытыми, но предыдущие утечки указывают на серьезные улучшения. Процессор должен получить обновленные ядра Pegasus с максимальной частотой до 5,0 ГГц, увеличенный до 32 МБ кэш L2 и поддержку оперативной памяти нового поколения LPDDR6. Графическая подсистема Adreno 840 также обещает значительный прирост производительности.

При сохранении той же конфигурации 2+6 ядер, новый чипсет демонстрирует впечатляющий рост производительности. Предварительные тесты AnTuTu показывают результат около 3,8 миллиона баллов — на 40% выше, чем у Snapdragon 8 Elite. Такой скачок может обеспечить Qualcomm преимущество в конкурентной борьбе с MediaTek.