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Apple меняет принцип управлениями командами, работающими над ИИ, на децентрализованный
Apple начинает масштабную реорганизацию команд, работающих над искусственным интеллектом. Компания возвращается к децентрализованной модели управления ИИ-проектами после шести лет централизованного подхода.

Корпорация Apple инициировала масштабную реорганизацию подразделений, занимающихся искусственным интеллектом. Эти изменения знаменуют отход от централизованной модели управления, которая действовала последние шесть лет, и возврат к более распределённой системе.

До 2018 года различные ИИ-направления Apple существовали автономно в разных департаментах. Команда Siri работала в отделе разработки программного обеспечения, специалисты по аппаратному ИИ занимались нейронными процессорами, а проект беспилотного автомобиля курировали инженеры оборудования. Такая структура соответствовала традиционному для Apple функциональному подходу, где продукты создаются не отдельными бизнес-единицами, а сквозными командами.

Ситуация изменилась с приходом Джона Джаннандреа из Google. Как новый руководитель ИИ-направления, он объединил под своим управлением все связанные с искусственным интеллектом проекты: от Siri до автономного автомобиля и фундаментальных исследований. Это назначение должно было ускорить разработки и помочь Apple догнать конкурентов в области ИИ.

Однако ожидания не оправдались. Несмотря на консолидацию ресурсов, Apple продолжает отставать в ключевых областях искусственного интеллекта. Запуск платформы Apple Intelligence столкнулся с задержками, а Siri по-прежнему уступает аналогам от Amazon и Google. Беспилотный автомобильный проект был закрыт в начале 2024 года.

В ответ на эти вызовы Apple начала постепенную децентрализацию ИИ-направлений. Первые изменения произошли еще в 2021 году, когда проект автономного автомобиля перешел под контроль команды Apple Watch. В марте 2024 года управление Siri передали руководителю Vision Pro Майку Роквеллу, который теперь подчиняется главе разработки ПО Крейгу Федериги.

Следующим этапом стал вывод группы робототехники из-под управления Джаннандреа. Эти проекты, включая разработку настольного робота и мобильной платформы, теперь курирует отдел аппаратной инженерии под руководством Джона Тернуса. Такое решение логично с точки зрения организационной структуры Apple, где робототехника рассматривается прежде всего как аппаратное направление.

Оставшиеся под контролем Джаннандреа команды сосредоточатся на базовых технологиях: фундаментальных ИИ-моделях, исследовательских проектах и инфраструктуре для машинного обучения. В их ведении останется лишь часть разработок Siri, связанных с основными алгоритмами.

Эти изменения отражают стратегический сдвиг в подходе Apple к управлению инновациями. Компания признает, что централизованная модель не принесла ожидаемых результатов в условиях жесткой конкуренции на рынке ИИ. При этом текущая реорганизация позволяет гибко перераспределять ресурсы между проектами без радикальных изменений общей структуры компании.

Параллельно Apple продолжает работу над новыми продуктами, включая умные очки под кодовым названием N50 и AirPods с камерами. Эти устройства должны стать носителями технологий Apple Intelligence, анализируя окружающую среду и предоставляя пользователям контекстную информацию. Однако в условиях организационных изменений сроки вывода этих продуктов на рынок остаются неопределёнными.

Реорганизация ИИ-направлений происходит на фоне других стратегических изменений в Apple. Компания активно переносит производство из Китая в Индию, сталкивается с патентными спорами вокруг функций Apple Watch и готовится к 20-летнему юбилею iPhone, который может ознаменоваться выпуском складной модели.

Отказ от централизованного управления ИИ в пользу более гибкой модели может стать поворотным моментом в истории Apple.

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#apple #искусственный интеллект #робототехника #ии #apple intelligence #siri #реорганизация #джон джаннандреа
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