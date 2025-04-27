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FT: Иностранные компании столкнулись с двойными пошлинами в торговой войне США и Китая
Financial Times сообщает о двойном налоговом бремени для иностранных компаний в Китае из-за торговой войны. Предприятия платят пошлины при импорте материалов и экспорте готовой продукции.

Иностранные компании, работающие в Китае, оказались в сложной ситуации из-за обострения торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Согласно данным Financial Times, предприятия сталкиваются с двойным налоговым бременем — при ввозе сырья и вывозе готовых товаров.  

Статистика китайской таможни показывает, что предприятия с иностранными инвестициями обеспечивают около 30% торгового оборота страны. В 2024 году на них пришлось $980 млрд экспорта и $820 млрд импорта. Крупные корпорации вроде Apple и Tesla, а также средний бизнес зависят от китайских производственных цепочек.  

Экономисты отмечают парадоксальную ситуацию: компании платят повышенные пошлины дважды. Сначала при закупке американских компонентов в Китай (до 125%), затем при экспорте готовых изделий в США (до 145%). В некоторых случаях общая налоговая нагрузка достигает 270%.  

Яркий пример — Velong Enterprises, производящая товары для дома из американского пластика. Компания платит пошлины при ввозе сырья и при продаже продукции в Штаты. Аналогичные проблемы испытывают европейские и азиатские фирмы, использующие американские материалы.  

Китайские власти рассматривают возможность тарифных послаблений для отдельных отраслей. Одновременно США обсуждают снижение пошлин до 50-65% для деэскалации конфликта. Однако даже такие меры не решат структурных проблем международного бизнеса, зажатого между двумя экономическими гигантами.  

Эксперты предупреждают: текущая ситуация вынуждает компании пересматривать цепочки поставок. Некоторые уже переносят производства в третьи страны, что может изменить глобальную карту промышленности. Особенно уязвимы средние предприятия, не имеющие ресурсов для быстрой реорганизации бизнес-моделей.  

Торговая война, начавшаяся как двусторонний конфликт, превратилась в проблему для всего международного бизнес-сообщества. Ее последствия уже сказываются на ценах и доступности многих товаров по всему миру.

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#сша #китай #экономика #торговая война #пошлины #иностранные компании #ft
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