Leapmotor предоставит свою платформу для нового электромобиля премиального бренда Hongqi. Производство модели начнется во второй половине 2026 года.

Китайский автопроизводитель Leapmotor заключил соглашение с государственной FAW Group о поставке платформы для нового электромобиля премиального бренда Hongqi. Это сотрудничество позволит старейшей автомобильной марке Китая ускорить выход на международные рынки.

Новая модель Hongqi будет использовать ту же платформу, что и недавно представленный электрический внедорожник Leapmotor B10. Производство развернут на заводе Leapmotor в Ханчжоу, первые автомобили сойдут с конвейера во второй половине 2026 года. Модель предложат в двух вариантах – полностью электрическом и с расширенным запасом хода.

Для Leapmotor это уже второе крупное партнерство после сделки со Stellantis. Компания, первой среди новых автопроизводителей Китая достигшая прибыльности, укрепляет свои позиции на перегретом электромобильном рынке. Hongqi же получает доступ к современной платформе, что ускорит разработку новой модели.

Несмотря на использование технической базы Leapmotor, автомобиль сохранит узнаваемый стиль Hongqi. Бывший главный дизайнер Rolls-Royce Джайлз Тейлор, работающий над проектом, подчеркивает, что модель будет отражать традиционную китайскую эстетику. Планируется, что новинка будет экспортироваться в Европу, Великобританию, Австралию и на Ближний Восток.

Сотрудничество двух компаний началось с подписания меморандума еще в марте, но детали стали известны только сейчас. Партнерство демонстрирует растущую тенденцию к технологическому обмену между традиционными и новыми автопроизводителями в условиях жесткой конкуренции на рынке электромобилей.