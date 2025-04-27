Китай впервые занял первое место в мире по общей мощности ядерной энергетики — 113 млн кВт. В стране работают, строятся и одобрены 102 энергоблока, а выработка атомной энергии достигла 444,7 млрд кВт•ч в 2024 году.

Китай стал мировым лидером по масштабам ядерной энергетики. Сейчас в стране действуют, строятся и готовятся к запуску 102 атомных энергоблока. Их совокупная мощность — 113 млн кВт, что вывело КНР на первое место в мире.

Строительство 28 новых блоков продолжается — их мощность составит 33,65 млн кВт. Уже 18 лет Китай удерживает первенство по этому показателю. В эксплуатации находятся 58 реакторов, их общая мощность — 60,96 млн кВт.

В 2024 году китайские АЭС произвели 444,7 млрд кВт·ч — 4,72% от всей электроэнергии страны. Это второй результат в мире. Такие объемы позволили сократить сжигание угля на 127 млн тонн и снизить выбросы CO₂ на 334 млн тонн.

Китай полностью локализовал производство ключевого оборудования для атомной энергетики. В 2024 году Поднебесная выпустила 114 комплектов для реакторов, включая Hualong One и высокотемпературные газоохлаждаемые модели.