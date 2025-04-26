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Waymo рассматривает возможность продажи беспилотных автомобилей всем желающим
Генеральный директор Google Сундар Пичаи допустил, что Waymo в будущем начнет продавать беспилотные автомобили частным клиентам. Компания продолжает расширять партнерства, включая проекты с Uber и Moove, но не исключает и индивидуальные продажи.

Waymo, дочерняя компания Alphabet, может в перспективе предложить беспилотные автомобили не только для сервисов такси, но и для частных владельцев. Об этом заявил генеральный директор Google Сундар Пичаи во время обсуждения финансовых результатов. Он отметил, что компания сначала сосредоточится на коммерческих партнерствах, таких как сотрудничество с Uber в Остине и Moove в Майами, а затем рассмотрит вариант с личными покупками.  

Идея не нова — еще в 2018 году Waymo обсуждала с Chrysler возможность выпуска беспилотных минивэнов Pacifica для розничных клиентов. Однако тогда проект остался в стадии переговоров. Сейчас, судя по словам Пичаи, компания вновь возвращается к этой концепции.  

Конкуренция на рынке автономных автомобилей растет. Tesla, например, уже анонсировала Cybercab — компактное роботакси без руля, которое, по словам Илона Маска, появится в продаже к 2026 году. Маск также пошутил, что разработки Waymo обходятся дороже, чем его проект.  

Пока Waymo лидирует по количеству машин на дорогах — ее беспилотные Jaguar I-Pace с лидарами и камерами уже перевозят пассажиров в нескольких городах США и даже в Японии. Tesla же только готовится к запуску тестовых поездок в Остине, хотя Маск уверяет, что через год на улицах будут миллионы его автономных электромобилей.

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#google #tesla #роботакси #waymo #беспилотные автомобили #сундар пичаи #автономный транспорт #личная собственность
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