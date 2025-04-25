Глава DuckDuckGo оценил стоимость Chrome в $50 миллиардов. Эта сумма прозвучала в рамках антимонопольного разбирательства против Google.

На слушаниях по антимонопольному делу против Google прозвучала необычная оценка. Генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг заявил, что браузер Chrome может стоить около 50 миллиардов долларов, если бы его выставили на продажу. Эта цифра значительно превышает предыдущие оценки аналитиков, которые называли сумму в 20 миллиардов.

Министерство юстиции США рассматривает возможность принудительного разделения Google, включая выделение Chrome в отдельную компанию. Некоторые технологические фирмы, включая OpenAI и Yahoo, уже выразили интерес к возможной покупке браузера. Однако столь высокая стоимость может стать серьезным препятствием для потенциальных покупателей.

Слушания выявили расхождения в оценках рыночной стоимости Chrome. Вайнберг основывал свои расчеты на огромной пользовательской базе браузера, которая делает его чрезвычайно ценным активом. Исход этого дела может существенно повлиять на будущее не только Google, но и всего рынка интернет-браузеров.