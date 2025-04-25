Орбитальный аппарат NASA сделал уникальные снимки марсохода Curiosity во время его движения по Марсу. На фотографии видны следы, оставленные ровером в кратере Гейла.

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) впервые запечатлел марсоход Curiosity во время движения по поверхности Красной планеты. Снимок, сделанный 28 февраля камерой HiRISE, показывает ровер, прокладывающий путь через обширный кратер Гейла.

Марсоход Curiosity от NASA выглядит как темное пятнышко на этом контрастно-усиленном изображении, снятом 28 февраля 2025 года камерой HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter

Ранее MRO уже фиксировал марсоход, но только в неподвижном состоянии. Новые изображения демонстрируют не только сам Curiosity размером с автомобиль, но и оставленный им след длиной около 320 метров. По оценкам специалистов NASA, эти следы сохранятся на марсианской поверхности несколько месяцев, пока их не сотрет ветер.

Камера HiRISE продолжает оставаться одним из самых мощных инструментов для изучения Марса. Ее разрешение позволяет различать объекты размером с обеденный стол на поверхности планеты. Снимок движущегося Curiosity стал важной вехой в истории марсианских исследований, демонстрируя возможности орбитальной съемки.