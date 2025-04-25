Великобритания планирует выделить 50 млн фунтов на геоинженерный эксперимент по блокировке солнечного света. Ученые намерены изучить потенциал этого метода для охлаждения планеты.

Британское правительство рассматривает амбициозный проект стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов, направленный на изучение методов управления солнечной радиацией. Ученые планируют выпустить в стратосферу специальные аэрозольные частицы, которые должны отражать часть солнечного света обратно в космос. Этот подход имитирует естественный эффект вулканических извержений, когда выброшенные частицы временно охлаждают планету.

Агентство передовых исследований и изобретений (Aria) заверяет, что эксперимент будет строго контролируемым и ограниченным по масштабам. Предварительные испытания должны предоставить важные данные о потенциальных возможностях и рисках геоинженерии. Профессор Марк Саймс, руководитель программы, отмечает, что текущие климатические модели требуют проверки реальными физическими данными, которые невозможно получить только с помощью компьютерного моделирования.

Метод управления солнечной радиацией остается предметом острых научных дискуссий. Критики указывают на возможные непредвиденные последствия, включая изменения в распределении осадков, что может повлиять на сельское хозяйство. Некоторые эксперты опасаются, что подобные технологии могут отвлечь внимание от необходимости сокращать выбросы парниковых газов.

Параллельно Национальный совет по исследованиям окружающей среды Великобритании запускает отдельную 10-миллионную программу изучения последствий геоинженерных вмешательств. Эти исследования будут основаны на анализе природных явлений, таких как вулканическая активность, без проведения экспериментов в реальной атмосфере.

Перед началом полевых испытаний Aria проведет всестороннюю оценку экологических рисков и консультации с местными сообществами. Ученые заверяют, что в ходе эксперимента не будут использоваться токсичные вещества. Ожидается, что подробности проекта станут известны в ближайшие недели.