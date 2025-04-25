К 2030 году один суперкомпьютер для ИИ может стоить 200 млрд долларов, потребляя энергию 9 атомных электростанций. Частные компании уже контролируют 80% всех вычислительных мощностей для искусственного интеллекта.

Развитие искусственного интеллекта требует создания всё более мощных вычислительных систем. Согласно исследованию ученых из Джорджтауна, Epoch AI и Rand, к 2030 году может появиться суперкомпьютер стоимостью 200 миллиардов долларов. Такой гигант будет содержать около двух миллионов процессоров и потреблять 9 гигаватт электроэнергии — столько же вырабатывают девять атомных реакторов.

За последние шесть лет затраты на оборудование и энергопотребление центров обработки данных для ИИ удваивались каждый год. Эффективность вычислений растет, но не успевает за аппетитами систем искусственного интеллекта. С 2019 года энергопотребление увеличивалось вдвое ежегодно, тогда как энергоэффективность улучшалась лишь на 34% за тот же период.

Современные ИИ-суперкомпьютеры уже поражают масштабами. Например, система Colossus от xAI стоимостью 7 миллиардов долларов использует 200 тысяч специализированных чипов и потребляет 300 мегаватт — этого хватит для снабжения четверти миллиона домов. Но это лишь начало: проекты вроде Stargate от OpenAI предполагают инвестиции в 500 миллиардов долларов. А здесь вы можете узнать подробности о планах Маска создать суперкомпьютер, в котором будут задействованы около миллиона графических процессоров NVIDIA.

Частный сектор стремительно наращивает свои мощности. Если в 2019 году компании контролировали 40% всех вычислительных ресурсов для ИИ, то к 2025 году их доля выросла до 80%. Американские корпорации лидируют в этой гонке — на США приходится 75% мировых мощностей, тогда как Китаю принадлежит лишь 15%.

Насколько быстро масштабируются суперкомпьютеры, где они находятся и кому они принадлежат? Вот какой пост в соцсети Х был размещен Epoch AI (@EpochAIResearch) 23 апреля 2025 г.

Размещение таких центров вызывает серьезные проблемы. Штаты теряют сотни миллионов долларов налогов из-за льгот для дата-центров. Гигантские потребности в энергии и воде создают нагрузку на местную инфраструктуру. Некоторые компании уже начали сворачивать часть проектов, но станет ли это тенденцией или временной паузой — пока неясно.