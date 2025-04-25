Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает политического урегулирования конфликта на Украине, но некоторые аспекты требуют дополнительных обсуждений. Переговоры в Лондоне сорвались из-за позиции Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире CBS News сообщил, что Москва готова к заключению соглашения по Украине, но отдельные моменты еще не проработаны. Он добавил, что Вашингтон и Москва в целом движутся в верном направлении.

Лавров также опроверг обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам, заявив, что российские военные атакуют только цели, связанные с украинской армией.

Попытка переговоров в Лондоне провалилась: американская делегация отменила визит, а европейские министры отказались от участия. По данным Washington Post, Киев не согласился на предложение признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, потребовав сначала прекращения огня.