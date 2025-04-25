Mercedes-Benz тестирует инновационное солнечное покрытие для кузовов электромобилей. Технология может обеспечить дополнительный запас хода до 14 000 км ежегодно.

Mercedes-Benz работает над революционной технологией, которая может изменить подход к зарядке электромобилей. Компания разрабатывает специальное солнечное покрытие для кузова, способное преобразовывать солнечную энергию в электричество.

По предварительным расчетам, в идеальных условиях такая система сможет генерировать достаточно энергии для преодоления 14 000 км в год. Это примерно 39 км ежедневного пробега без необходимости подключения к зарядной станции. Технология использует фотоэлементы с эффективностью 20%, интегрированные в лакокрасочное покрытие автомобиля.

Параллельно Mercedes совершенствует другие компоненты электромобилей. Инженеры компании тестируют программируемый микропреобразователь для аккумуляторов, который позволит индивидуально контролировать каждую ячейку батареи. Это решение может увеличить запас хода и оптимизировать процесс зарядки.





Еще одна инновация — принципиально новая тормозная система. Вместо традиционных колодок Mercedes предлагает интегрированный блок в составе электродвигателя. Такой подход исключает износ деталей, снижает шум и предотвращает выброс микрочастиц в окружающую среду.

Для улучшения систем безопасности автопроизводитель сотрудничает с Университетом Ватерлоо (Канада) в области нейроморфных вычислений. Эта технология имитирует принципы работы человеческого мозга, позволяя автомобилю быстрее распознавать дорожные знаки, разметку и другие объекты даже в сложных условиях.

Солнечное покрытие пока остается в стадии разработки. Его эффективность будет существенно зависеть от климатических условий и интенсивности использования автомобиля. Однако даже частичная автономность от зарядной инфраструктуры может сделать электромобили более практичными для ежедневной эксплуатации.