Nissan отменила разработку электрических версий седанов Altima и Maxima из-за падения спроса. Компания переключится на производство электрокроссоверов.

Nissan официально отказался от планов по выпуску электрических версий седанов Altima и Maxima. Причиной стало резкое сокращение спроса на этот тип автомобилей в США. Вместо этого компания сосредоточится на разработке новых электрокроссоверов.

Первоначально электрические седаны должны были производиться на заводе в Кантоне (Миссисипи, США). Однако, как отметил председатель Nissan Americas Кристиан Менье, рыночная реальность заставила пересмотреть стратегию. Внутренние документы компании подтверждают отмену не только седанов (проектов LZ1F/LZ1E), но и одного из запланированных электрокроссоверов.

Новые планы Nissan включают запуск в 2028 году электрокроссовера с мускулистым дизайном в духе модели Xterra. Автомобиль получит обновленную платформу с улучшенными двигателями и системой быстрой зарядки. Параллельно разрабатывается версия для люксового бренда Infiniti.

Несмотря на отказ от седанов в США, Nissan продолжает развивать электрические модели для других рынков. В Китае компания совместно с Dongfeng представила седан N7 с батареями от 58 до 73 кВт·ч. Этот шаг показывает гибкость стратегии Nissan, адаптирующейся к региональным особенностям спроса.

Переориентация на кроссоверы отражает общемировой тренд: за последние пять лет доля седанов в США упала с 37% до 21% рынка. При этом внедорожники и кроссоверы продолжают набирать популярность. Для Nissan этот переход означает не только смену модельного ряда, но и модернизацию производственных мощностей под новые задачи.

Решение японского автопроизводителя иллюстрирует более широкую отраслевую тенденцию. Многие компании пересматривают линейки электромобилей, отдавая приоритет моделям, которые пользуются наибольшим спросом. В случае Nissan ставка сделана на практичные электрокроссоверы, сочетающие проходимость с экологичностью.