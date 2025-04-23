Основные разногласия касаются статуса Крыма и условий снятия санкций с России.

Разногласия между США и Европой по украинскому вопросу становятся все более заметными. По данным Reuters, американские и европейские дипломаты не смогли согласовать общую стратегию. Вашингтон предлагал варианты, которые Киев и ЕС сочли неприемлемыми, включая возможные уступки по Крыму.

Европейские страны настаивают, что санкции против России нельзя снимать до окончания переговоров. США, в свою очередь, отвергают требование Москвы о демилитаризации Украины, но допускают размещение европейских сил в качестве гарантий безопасности.

Запланированная встреча глав МИД Великобритании, Франции, США и Украины в Лондоне сорвалась после отказа от нее госсекретаря США Марко Рубио. Источники связывают это с заявлениями Зеленского о Крыме, которые осложнили переговорный процесс.