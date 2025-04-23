Audi совместно с китайской SAIC представила новый суббренд AUDI и его первую модель — мощный электрический универсал E5 Sportback. Автомобиль разработан специально для Китая и не планируется к продаже в других регионах.

Audi запустила новый суббренд AUDI (название пишется заглавными буквами) в партнерстве с китайской SAIC. Первая модель — E5 Sportback — пятидверный электрический универсал, созданный исключительно для китайского рынка. Автомобиль построен на совместно разработанной платформе, сочетающей немецкие инженерные решения и китайские цифровые технологии.

E5 Sportback предлагает четыре варианта мощности: от 295 до 776 л.с. в топовой версии, которая разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Запас хода достигает 770 км по циклу CLTC благодаря 100-кВт·ч батарее и системе 800-вольтовой зарядки — за 10 минут можно восстановить 370 км пробега. В линейке доступны заднеприводные и полноприводные модификации с пневмоподвеской и полным рулевым управлением.

Ключевое отличие E5 Sportback от глобальных моделей Audi — глубокая адаптация под китайский рынок. Центральное место в салоне занимает 27-дюймовый 4K-экран с фирменной операционной системой AUDI OS на чипе Qualcomm Snapdragon 8295. Система интегрирована с китайскими сервисами — от платежных систем до мессенджеров. Голосовой помощник разработан при участии ByteDance (владельца TikTok) и может менять стиль общения по желанию владельца.

Автомобиль оснащен лидарами и системой автономного вождения, обученной распознавать специфичные для Китая объекты — например, трехколесные грузовые велосипеды. Отдельная функция — умная парковка с запоминанием маршрутов на многоуровневых паркингах.

Продажи AUDI E5 Sportback стартуют летом 2025 года. В ближайшие два года бренд планирует выпустить еще две модели. Для Audi сотрудничество с SAIC — способ предложить продукт, сочетающий премиальный статус марки с передовыми решениями, востребованными местными потребителями.