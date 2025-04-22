Mercedes-Benz представил передовую систему электронного управления автомобилем, полностью исключающую механическую связь между рулем и колесами. Технология появится в серийных моделях к 2026 году.

Mercedes-Benz представил принципиально новую систему управления автомобилем. Новая разработка полностью устраняет механическую связь между рулевым колесом и колесами, заменяя ее электронным управлением. Эта технология, известная как steer-by-wire, должна появиться в серийных моделях немецкого бренда уже к 2026 году.

Первыми автомобилями с новой системой, скорее всего, станут электрические модели EQS. Вслед за ними новшество получат флагманские седаны S-класса и другие премиальные модели концерна. Инженеры Mercedes провели масштабные испытания, в ходе которых прототипы преодолели более миллиона километров на испытательных полигонах и обычных дорогах.

Ключевые преимущества новой системы управления:

1. Повышенная точность и скорость реакции на команды водителя благодаря мгновенной передаче электронных сигналов вместо механического воздействия.

2. Возможность адаптации характеристик рулевого управления под конкретные условия движения - от комфортного режима для размеренной езды до спортивного варианта с более острыми реакциями.

3. Существенное упрощение маневрирования на низких скоростях - система автоматически подбирает оптимальный угол поворота колес, избавляя водителя от необходимости делать несколько оборотов руля при парковке.

4. Увеличение полезного пространства в салоне за счет использования компактного рулевого устройства нестандартной формы, напоминающего хомут.

Однако у данной технологии есть и спорные моменты. Многие эксперты выражают сомнения относительно удобства использования необычного рулевого устройства в повседневной эксплуатации. Особые вопросы вызывает эргономика при выполнении сложных маневров на низких скоростях.

Для обеспечения максимальной безопасности система получила многократное резервирование. Даже в случае редчайших сбоев электроники автомобиль сохранит управляемость благодаря альтернативным алгоритмам контроля, включая избирательное торможение отдельных колес и возможность управления через заднюю ось.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер подчеркивает, что новая система – это важный шаг к полностью автономным автомобилям. В перспективе она позволит пассажирам комфортно работать или отдыхать во время поездки, доверив управление искусственному интеллекту.

Немецкий автопроизводитель не стал первопроходцем в этой области – аналогичные разработки уже представлены в новых моделях Lexus, Tesla и Lotus. Однако подход Mercedes отличается особой тщательностью проработки и вниманием к вопросам безопасности.