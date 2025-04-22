Компания xAI Илона Маска ведет переговоры о привлечении до 25 миллиардов долларов инвестиций. Средства пойдут на создание суперкомпьютера Colossus 2 с рекордным числом графических процессоров.

Илон Маск активно расширяет свои проекты в области искусственного интеллекта. Его компания xAI ведет переговоры с инвесторами о новом раунде финансирования, который может принести до 25 миллиардов долларов. Эти средства планируют направить на амбициозный проект – создание суперкомпьютера нового поколения под названием Colossus 2.

Технические характеристики будущей системы впечатляют: в ней будет использоваться около миллиона графических процессоров NVIDIA. Стоимость реализации проекта оценивается в 35-40 миллиардов долларов. Для сравнения: текущая версия суперкомпьютера xAI насчитывает 200 тысяч видеокарт.

Финансовые показатели xAI выглядят перспективно. По данным инсайдеров, годовой доход компании уже приближается к миллиарду долларов. Это существенно выше первоначальных прогнозов аналитиков. Недавно xAI также провела сделку по приобретению платформы X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) с оценкой активов в 33 миллиарда долларов.





Новый суперкомпьютер должен значительно усилить позиции xAI в конкурентной борьбе с OpenAI и другими лидерами рынка ИИ. Уже сейчас языковая модель Grok от Маска демонстрирует результаты, сопоставимые с передовыми разработками конкурентов.