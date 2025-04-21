Московские власти запустили пилотный проект по отображению сигналов светофоров в мобильных навигаторах. Первые тесты проходят на пяти участках городских дорог.

Столичные водители теперь могут видеть состояние светофоров прямо в навигационном приложении 2ГИС. Система, разработанная ЦОДД, передает данные о текущем сигнале и времени до его смены с "умных" светофоров на смартфоны автомобилистов.

Технология работает избирательно – показывает только те перекрестки, которые встречаются на пути следования. Это позволяет избежать информационной перегрузки. Данные передаются по защищенному каналу в реальном времени.

Пока функцию тестируют в нескольких районах: центр города, Крылатское, север и запад Москвы. Если эксперимент признают успешным, систему могут расширить на другие участки дорожной сети. Разработчики считают, что это поможет снизить количество резких торможений перед перекрестками.