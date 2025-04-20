Французский министр финансов заявил, что увольнение главы ФРС Джерома Пауэлла подорвет доверие к США. Это может привести к росту стоимости госдолга и экономическому хаосу.

Французские власти выразили серьезную обеспокоенность из-за возможного увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Министр финансов Эрик Ломбард в интервью La Tribune Dimanche заявил, что такие действия Дональда Трампа окончательно подорвут доверие инвесторов к американской экономике.

По его словам, США уже столкнулись с последствиями торговых войн, но если президент решится уволить Пауэлла, это вызовет еще больший кризис. Рынки воспримут такой шаг как политическое давление на независимый регулятор, что может привести к панике и росту стоимости заимствований для государства.

Трамп неоднократно критиковал ФРС за отказ снижать процентные ставки. В своих соцсетях он сравнил политику Пауэлла с действиями ЕЦБ, который уже семь раз подряд смягчал денежно-кредитную политику. При этом президент США не исключил, что может уволить главу ФРС, если тот не изменит подход.

В Белом доме, однако, понимают риски такого решения. По данным Politico, министр финансов Скотт Бессент предупреждал администрацию, что увольнение Пауэлла спровоцирует рыночный шок. Источники издания сравнивают ситуацию с гранатой, у которой уже выдернута чека.