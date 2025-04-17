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Аналитики прогнозируют краткосрочное снижение курса доллара ниже 80 рублей
В апреле курс доллара может временно опуститься ниже 80 рублей благодаря сочетанию благоприятных факторов. Однако уже к лету аналитики ожидают ослабления рубля до 90 за доллар, а к концу года – до 95-100 рублей.

Российский рубль демонстрирует необычную устойчивость в начале 2025 года. С января национальная валюта укрепилась почти на 40% по отношению к доллару, показав лучший результат среди всех мировых валют. 16 апреля курс доллара опускался до 82 рублей, приближаясь к летним минимумам 2023 года.

Несколько факторов поддерживают текущее укрепление рубля. После новогоднего всплеска потребительской активности спрос на импорт и иностранную валюту снизился, тогда как приток экспортной выручки оставался стабильным. Высокие процентные ставки в экономике делают рублевые активы привлекательными для инвесторов. Определенную роль играет и улучшение геополитического фона, включая надежды на смягчение санкционного давления.

В конце апреля ситуацию может дополнительно улучшить налоговый период, когда экспортеры традиционно увеличивают продажи валютной выручки для расчетов с бюджетом. Некоторые аналитики не исключают кратковременного прорыва уровня 80 рублей за доллар.

Однако эта позитивная динамика, вероятно, будет временной. Уже к лету могут проявиться негативные факторы. Цены на российскую нефть Urals в апреле снижались до 52 долларов за баррель, и этот эффект обычно проявляется на курсе с запаздыванием в полтора-два месяца. Сезонный рост спроса на валюту со стороны туристов и импортеров также окажет давление на рубль.

Большинство экспертов ожидают, что к лету курс доллара вернется в диапазон 88-92 рубля. К концу года возможно дальнейшее ослабление до 95-100 рублей за доллар, особенно если Центробанк начнет снижать ключевую ставку в третьем квартале, как предполагают некоторые аналитики.

Геополитическая ситуация остается ключевым фактором, способным как поддержать, так и ослабить рубль. Перспективы урегулирования конфликта на Украине и возможного смягчения санкций будут существенно влиять на валютный рынок. Даже при пессимистичном сценарии рубль сохранит статус одной из самых динамичных валют, показав за год укрепление на 10–15% от январских значений.

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#нефть #доллар #геополитика #курс рубля #цб рф #валютный рынок #прогноз курса
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