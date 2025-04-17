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США и Великобритания выбрали компанию Rocket Lab для разработки гиперзвуковых технологий
Rocket Lab получила контракт от Министерства ВВС США в рамках программы EWAAC (Enterprise Wide Acquisition Contract), которая оценивается в 46 миллиардов долларов.

Западные СМИ сообщают, что в последнее время сотрудничество между Соединенными Штатами и Великобританией в области гиперзвуковых технологий набирает обороты. Обе страны выбрали Rocket Lab, чтобы ускорить процесс разработки и внедрения гиперзвуковых систем.

Rocket Lab получила контракт от Министерства ВВС США в рамках программы EWAAC (Enterprise Wide Acquisition Contract), которая оценивается в 46 миллиардов долларов. Этот контракт позволяет компании предоставлять услуги по запуску и проектированию.

Кроме того, Rocket Lab участвует в Программе развития гиперзвуковых технологий Министерства обороны Великобритании, стоимость которой составляет 1 миллиард фунтов стерлингов. Это сотрудничество дает компании возможность подавать заявки на контракты для проведения испытательных запусков и интеграции технологий, что позволит Великобритании развивать свои оборонные системы с учетом современных требований.

Основное предложение Rocket Lab включает платформу HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron). Эта суборбитальная ракета, основанная на конструкции из углеродного композита, может развивать скорость более 7,5 км/с (что эквивалентно 27000 км в час) и нести полезную нагрузку до 700 кг. Платформа HASTE позволяет создавать условия, имитирующие реальные испытания воздушно-реактивных двигателей и баллистических траекторий.

Зарубежные СМИ подчеркивают, что Rocket Lab уже продемонстрировала свою эффективность, проведя два успешных запуска всего за 21 день. А с более чем 200 запусками по всему миру, Rocket Lab зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере высоких технологий.

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#сша #великобритания #rocket lab #гиперзвуковая технология #скорость астероида
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