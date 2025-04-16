Funcom перенесла релиз MMO Dune: Awakening с 20 мая на 5 и 10 июня 2025 года. Разработчики объяснили задержку необходимостью учесть отзывы бета-тестеров.

Компания Funcom объявила о переносе релиза своей многопользовательской игры Dune: Awakening. Вместо запланированного 20 мая игра выйдет 5 июня для владельцев подарочного издания с ранним доступом и 10 июня для остальных игроков.

Решение отложить релиз разработчики объяснили желанием улучшить игру на основе отзывов бета-тестеров. Первые впечатления от Dune: Awakening станут известны 25 апреля — тогда свои мнения опубликуют журналисты и стримеры, уже попробовавшие проект.

Funcom провела стрим, где подробно рассказала о боевой системе.





А в следующем месяце студия анонсирует «масштабные бета-выходные», которые могут стать открытым тестированием. Это даст шанс большему числу игроков оценить геймплей до релиза.

Разработчики называют Dune: Awakening амбициозным проектом, сочетающим элементы survival и MMO в мире «Дюны». Они подчеркивают, что хотят выпустить игру в оптимальном состоянии, избежав сырого релиза.