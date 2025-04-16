Западные СМИ сообщили о том, что спутниковые снимки Google Earth выявили скрытую базу атомных подводных лодок Китая. На базе, расположенной у побережья Циндао, обнаружены как минимум шесть подводных лодок.

Недавние спутниковые снимки Google Earth привлекли внимание западных СМИ к секретной базе подводных лодок Китая, расположенной в 18 километрах к востоку от Циндао. На этой базе, известной как Первая база подводных лодок, находятся как минимум шесть атомных подводных лодок, что свидетельствует о значительной модернизации военно-морских сил страны.

Аналитик Алекс Лак из Австралии отметил, что обновленные изображения показывают как минимум шесть действующих атомных подводных лодок на базе. Среди них можно выделить две подводные лодки типа 091 и две типа 093A, а также одну неопознанную субмарину. На пирсе также находится одна подводная лодка типа 092, которая больше не используется и была заменена на более современные подлодки типа 094.

Лак предположил, что неопознанная подводная лодка в сухом доке, скорее всего, готовится к утилизации, так как техническое обслуживание обычно проводится в других местах. В западных СМИ высказывается мнение о том, что несмотря на вывод из эксплуатации старых судов, подводный флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вырастет до 65 единиц к 2025 году и до 80 единиц к 2035 году за счет расширения мощностей по строительству подводных лодок.