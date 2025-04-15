Исследование показало, что внедрение цифровых технологий в российских школах увеличивает нагрузку на детей. При этом доступ к качественному интернету есть далеко не во всех регионах.

Цифровые технологии активно внедряются в российские школы, но этот процесс идет неравномерно. В городах оснащение лучше, чем в селах, а частные школы обгоняют государственные по темпам цифровизации. При этом почти половина родителей (49,8%) жалуются, что из-за новых технологий дети стали получать больше заданий и чаще заниматься самостоятельно.

Проблема не только в нагрузке. В некоторых регионах, например в Калмыкии, менее 40% школьных компьютеров подключены к интернету. Даже там, где техника есть, сбои связи и низкое качество сети мешают полноценным занятиям.

Эксперты предлагают развивать офлайн-ресурсы и поддерживать учителей, которые осваивают цифровые инструменты. Без этого цифровизация рискует превратиться в дополнительную проблему вместо того, чтобы помогать обучению.