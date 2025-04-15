Компания Blue Water Autonomy, основанная бывшими офицерами ВМС США, разрабатывает 100-тонное беспилотное судно с дальностью действия в тысячи километров.

Бостонский стартап Blue Water Autonomy, созданный менее года назад ветеранами ВМС США и бывшими руководителями технологических компаний, приступил к разработке беспилотного надводного корабля. Судно длиной 30 метров и водоизмещением 100 тонн сможет автономно преодолевать тысячи морских миль без участия экипажа.

Основная задача проекта — создать универсальную платформу для логистики, разведки и поддержки морских операций. Корабль сможет перевозить грузы, вести наблюдение и даже доставлять боеприпасы в открытом море. Разработчики делают ставку на надежность системы в сложных условиях, включая штормы и удаленные районы океана.

Blue Water Autonomy уже привлекла $14 млн инвестиций и активно тестирует технологии автономного управления. Компания не единственная в этой сфере — аналогичные проекты разрабатывают DARPA, Anduril и другие. Например, прототип USX-1 Defiant от DARPA уже проходит испытания в океане.

Основатели стартапа ранее работали в Amazon Robotics, iRobot и ВМС США, что ускорило разработку ключевых систем. Сейчас компания расширяет инженерную команду и готовится к интеграции различных полезных нагрузок на свою платформу.