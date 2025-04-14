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Золото стало главным убежищем для капиталов россиян во время апрельского рыночного кризиса
На фоне резкого падения российского фондового рынка в начале апреля инвесторы массово перевели средства в золотые биржевые фонды. Эксперты объясняют этот тренд глобальной экономической нестабильностью и традиционным спросом на защитные активы в периоды кризисов.

Апрель 2025 года стал очередным испытанием для мировых финансовых рынков. На фоне обострения торговых войн и геополитической напряженности российские инвесторы начали активно пересматривать свои портфели, делая ставку на классический защитный актив — золото.  

Первая неделя апреля принесла серьезные потрясения российскому фондовому рынку. Индекс Московской биржи демонстрировал устойчивое падение, потеряв за несколько торговых сессий более 10% своей стоимости. Особенно резким стало снижение 9 апреля, когда основной рыночный индикатор опустился ниже психологически важной отметки в 2600 пунктов — минимального значения с декабря предыдущего года.  

Параллельно с обвалом котировок аналитики зафиксировали два значимых процесса. С одной стороны, инвесторы начали массовый вывод средств из фондов ликвидности — только 9 апреля отток составил рекордные 6,6 млрд рублей. С другой стороны, наблюдался взрывной рост вложений в биржевые фонды, связанные с золотом.  

По данным мониторинга, за два дня — 8 и 9 апреля — совокупный приток средств в золотые БПИФы превысил 1 млрд рублей. При этом основной объем инвестиций (почти 70%) пришелся на фонд "Золото. Биржевой" от УК "ВИМ Инвестиции", куда поступило около 689 млн рублей. Другие управляющие компании также отметили повышенный интерес к своим золотым фондам, хотя и в меньших масштабах.  

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, объясняющих такую динамику:  

  1. Глобальная нестабильность — торговая политика США и геополитическая напряженность создают атмосферу неопределенности.  
  2. Историческая роль золота — драгметалл традиционно рассматривается как надежное убежище в периоды кризисов.  
  3. Рекордные цены — стоимость золота в апреле впервые превысила $3250 за тройскую унцию.  

Аналитик "Цифра брокер" Кирилл Климентьев отмечает, что подобное поведение инвесторов полностью соответствует историческим паттернам. В условиях рыночной турбулентности капитал закономерно перетекает в активы с минимальной корреляцией с фондовыми индексами. Золото в этом смысле остается беспроигрышным вариантом.  

Перспективы золота выглядят еще более убедительно на фоне прогнозов крупных инвестиционных банков. Goldman Sachs в конце марта повысил целевую цену на конец 2025 года до $3300 за унцию, а аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост до $3700 к 2026 году.  

При этом некоторые эксперты предупреждают, что российский рынок может демонстрировать особую динамику. Как отмечает Александр Джиоев из "Альфа-Капитала", местные инвесторы в большей степени ориентируются на внутреннюю экономическую ситуацию, чем на глобальные тренды. Тем не менее, даже с учетом этой специфики золото продолжает оставаться привлекательным активом для диверсификации портфелей.  

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#инвестиции #золото #фондовый рынок #экономический кризис #биржевые фонды #защитные активы
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