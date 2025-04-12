Новые тарифные правила США не затронут импорт смартфонов и компьютеров. Это решение снимет напряжение на американском потребительском рынке электроники.

Погранично-таможенная служба США опубликовала обновленные тарифные правила, которые не включают смартфоны и персональные компьютеры в список товаров, подлежащих дополнительным пошлинам. Это решение стало неожиданностью для рынка, ожидавшего роста цен на электронику.

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В документах указаны конкретные товарные коды (8517.13.00 для смартфонов и 8471 для ПК), освобожденные от новых тарифных ограничений. Важно, что исключение не содержит географических ограничений – оно распространяется на продукцию из всех стран, включая Китай. Это означает, что популярные устройства, такие как iPhone или ноутбуки Dell, не подорожают в США из-за последних торговых инициатив администрации Трампа.

Производители электроники и ритейлеры могут временно вздохнуть спокойно. Полупроводниковое оборудование также попало в список исключений по коду 8486, что важно для компаний, развивающих производство микросхем в США.

Эксперты отмечают, что такое решение демонстрирует понимание властями важности этих товаров для потребительского рынка и глобальных цепочек поставок. Однако сохраняется неопределенность относительно долгосрочных перспектив – администрация Белого дома может пересмотреть правила после 90-дневного переходного периода.