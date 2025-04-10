Совершенствование литий-ионных аккумуляторов остается ключевой задачей для производителей электромобилей и систем хранения энергии. Китайские продвинулись в решении этой проблемы, изучив процесс пропитки электродов электролитом.
Специалисты из Университета Цинхуа применили рентгеновскую томографию, чтобы детально изучить структуру электродов. Они выяснили, что стандартный производственный процесс часто ухудшает способность электролита проникать в поры материала.
Оказалось, что при каландрировании – уплотнении электродной массы – поры частично закрываются. Это мешает электролиту равномерно распределяться, снижая эффективность батареи. Еще одной проблемой стало попадание газовых пузырьков в электролит, что тоже ухудшает контакт с электродом.
Открытие меняет привычный подход. Раньше инженеры пытались улучшить смачивание за счет состава электролита. Теперь стало ясно – нужно модифицировать сам процесс производства. Изменение геометрии электродов и параметров каландрирования может дать лучший результат.
Это особенно важно для электромобилей, где цена и долговечность батарей напрямую влияют на стоимость машин. Упрощение производства без потери качества поможет сделать электрокары доступнее.