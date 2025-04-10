Китайские ученые обнаружили, как оптимизировать процесс пропитки электродов в литий-ионных аккумуляторах. Это открытие может сократить затраты на производство батарей без ущерба для их качества.

Совершенствование литий-ионных аккумуляторов остается ключевой задачей для производителей электромобилей и систем хранения энергии. Китайские продвинулись в решении этой проблемы, изучив процесс пропитки электродов электролитом.

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Специалисты из Университета Цинхуа применили рентгеновскую томографию, чтобы детально изучить структуру электродов. Они выяснили, что стандартный производственный процесс часто ухудшает способность электролита проникать в поры материала.

Оказалось, что при каландрировании – уплотнении электродной массы – поры частично закрываются. Это мешает электролиту равномерно распределяться, снижая эффективность батареи. Еще одной проблемой стало попадание газовых пузырьков в электролит, что тоже ухудшает контакт с электродом.

Открытие меняет привычный подход. Раньше инженеры пытались улучшить смачивание за счет состава электролита. Теперь стало ясно – нужно модифицировать сам процесс производства. Изменение геометрии электродов и параметров каландрирования может дать лучший результат.

Это особенно важно для электромобилей, где цена и долговечность батарей напрямую влияют на стоимость машин. Упрощение производства без потери качества поможет сделать электрокары доступнее.