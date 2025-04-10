Новый законопроект предполагает штрафы за торговлю "автогрязью", отмычками и кастетами.

Парламентарий Дмитрий Гусев инициировал изменения в административное законодательство, которые должны усложнить жизнь любителям обходить закон. Суть предложения – запретить продажу предметов, не имеющих законного применения. По замыслу автора, это сократит возможности для правонарушений.

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Список потенциально запрещенных товаров включает три основные категории. Во-первых, средства маскировки номеров автомобилей – специальные аэрозоли и пленки. Во-вторых, приспособления для взлома – всевозможные отмычки. В-третьих, такие опасные предметы, как кастеты.

Штрафные санкции дифференцированы. Максимальное наказание грозит юридическим лицам – до 30 тысяч рублей. При этом законопроект предусматривает конфискацию запрещенного товара независимо от размера штрафа.

Автор законопроекта акцентирует, что не пытается запретить все подряд. Речь идет только о предметах, основное назначение которых – помогать нарушать закон. Например, обычные аэрозольные баллончики не попадут под запрет, в отличие от специальной "автогрязи".

Сейчас такие товары легко найти в интернете.