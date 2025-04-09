Корпорация Microsoft вернула себе лидерство в рейтинге самых дорогих компаний после масштабного падения акций Apple. Решающую роль сыграли новые торговые пошлины США.

Фондовые площадки зафиксировали смену лидера среди технологических гигантов. Microsoft с капитализацией 2,64 триллиона долларов опередила Apple (2,59 триллиона), чьи акции пережили самое резкое падение за последние 24 года. Третье место сохранила Nvidia с показателем 2,35 триллиона.

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Причиной перестановок стали новые торговые ограничения, объявленные американской администрацией. Особенно жесткие меры (до 104% пошлин) коснулись китайских поставщиков, от которых критически зависит Apple. Это вызвало массовый сброс акций компании инвесторами - за четыре сессии они подешевели на четверть.

Microsoft, чей бизнес менее зависим от китайских комплектующих, пострадала значительно меньше. Ее бумаги потеряли менее 1% стоимости, что позволило корпорации вернуть себе первое место в рейтинге. Парадоксально, но новости о пошлинах вызвали ажиотажный спрос на продукцию Apple среди обычных покупателей, ожидающих резкого роста цен.

Ситуация демонстрирует хрупкость позиций даже крупнейших корпораций перед лицом политических решений. Аналитики прогнозируют продолжение волатильности на рынке до прояснения последствий новых торговых ограничений.